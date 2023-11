Guterres repudia ataques de Israel em vez de tréguas para entrar ajuda humanitária

O secretário-geral da ONU lamenta que Israel tenha intensificado as operações militares, em vez de responder à pausa por razões humanitárias apoiada pela comunidade internacional.

António Guterres considera totalmente inaceitável o número de mortos e feridos registados desde o passado dia 7 de outubro.

