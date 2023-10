Guterres pede ajuste no sistema de entrada de ajuda em Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje que o sistema de verificação de mercadorias em Rafah seja ajustado para permitir"que muito mais camiões entrem em Gaza sem demora", observando que a"história está a julgar-nos a todos"

“Cerca de 500 camiões atravessavam Gaza por dia antes do início das hostilidades. Nos últimos dias, entraram em média apenas 12 camiões por dia, apesar de as necessidades serem muito maiores do que em qualquer momento anterior”, disse Guterres, frisando que o sistema humanitário em Gaza enfrenta um “colapso total com consequências inimagináveis” para mais de dois milhões de civis.

Dada a grave situação humanitária, as Nações Unidas não serão capazes de continuar a entregar ajuda dentro da Faixa de Gaza sem uma mudança imediata e fundamental na forma como a ajuda está a chegar, frisou o líder da organização num comunicado oficial. headtopics.com

Nesse sentido, o ex-primeiro-ministro português pediu que o sistema de verificação da circulação de mercadorias através da passagem de Rafah seja ajustado para permitir que o número de camiões que entra em Gaza seja bastante superior.“Todos devem assumir as suas responsabilidades. Este é um momento de verdade. A história está a julgar-nos a todos”, afirmou.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais” Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto headtopics.com

Guterres está “chocado” com o que Guterres disseGuterres não gostou que Israel levasse à letra as suas declarações sobre “o vácuo” e o Hamas, mas o problema não é só de semântica – é das Nações Unidas e do seu persistente preconceito anti-Israel. Consulte Mais informação ⮕

Depois de Gaza, os ataques à Cisjordânia, o cerco a Guterres e o desconforto dos EUA...Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Europa e Guterres à procura do tom certo para ajudar Gaza sem irritar IsraelLíderes europeus descolam do apelo da ONU para um cessar-fogo e tentam consenso para pressionar a entrada de ajuda em Gaza. Há países que apoiam o apelo a um cessar-fogo humanitário pedido por António Guterres — como Portugal, Irlanda ou Espanha, mas outros consideram que ir por esse caminho põe em causa o direito de Israel a defender-se do Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Quase 10 mil pessoas sensibilizadas para lixo dos oceanos em cinco anos do Mares CircularesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Arménia vai assinar acordo de paz com o AzerbaijãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Lucro da Iberdrola aumenta 17% para 3.637 ME até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕