Guterres Expressa Preocupação com Segurança de Civis em Israel e Líbano

Através do seu porta-voz, o secretário-geral da ONU avisou que não existe uma solução militar para a situação, ao contrário do que tem afirmado o Governo israelita, que já ameaçou com novos ataquesO secretário-geral da Organização das Nações Unidas , António Guterres , mostrou-se hoje preocupado com a segurança de civis no Líbano e em Israel e apelou ao fim do conflito.

De acordo com o seu porta-voz, o antigo governante português considera que não existe uma solução militar que garanta a segurança.Os confrontos no Líbano já provocaram, nos últimos dias, pelo menos, 356 mortos, incluindo 24 crianças, e pelo menos 1.200 feridos.A ONU adiantou que o executivo vai ativar um centro de operações de emergência e designar as escolas como abrigos.

ONU Conflito Líbano Israel Guterres

