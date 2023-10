Guterres é a escolha de Costa para Belém

Em 2015, acabado de tomar conta do PS, António Costa encontrou-se com António Guterres - na altura alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados - para falar sobre a disponibilidade para uma eventual candidatura às eleições presidenciais de 2016. O antigo primeiro-ministro socialista respondeu-lhe ‘Não’ logo nesse momento.

As dúvidas só foram desfeitas quando Guterres, já com um olho no lugar de secretário-geral das Nações Unidas, concedeu uma entrevista à Euronews, retirando-se definitivamente da corrida presidencial, numa altura em que vários candidatos já tinham manifestado as suas intenções de suceder a Cavaco Silva.

A saída de cena de Guterres, na altura, abriu a passadeira vermelha para a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. O Nascer do SOL apurou que, tal como, aliás, vêm dizendo as sondagens, António Guterres seria o candidato preferido pela esmagadora maioria dos socialistas, incluindo, claro, o secretário-geral do partido - que sempre defendeu essa hipótese. headtopics.com

Aliás, mesmo em Belém a candidatura de António Guterres seria vista com muito bons olhos - Marcelo não se cansa de repetir que o secretário-geral das Nações Unidas, de quem é amigo de longa data, «é o melhor da sua geração» (na qual se inclui ele próprio) - sendo que, já depois de eleito Presidente, chegou a afirmar que «Guterres teria sido um candidato fortíssimo».

Em todas elas, o antigo primeiro-ministro socialista surge como claramente o candidato da esquerda mais bem colocado, à frente do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, da antiga embaixadora Ana Gomes, ou do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. headtopics.com

Costa quer Guterres em BelémNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Guterres está “chocado” com o que Guterres disseGuterres não gostou que Israel levasse à letra as suas declarações sobre “o vácuo” e o Hamas, mas o problema não é só de semântica – é das Nações Unidas e do seu persistente preconceito anti-Israel. Consulte Mais informação ⮕

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa mostram apoio a António GuterresPresidente da República e Governo estão ao lado de António Guterres contra os ataques que está a ser alvo por causa das declarações feitas sobre Israel. O Primeiro-ministro considera como exemplar a atuação de Guterres. Consulte Mais informação ⮕

Costa salienta 'grande sentido humanista' de Guterres como porta-voz da ONUEm causa estão declarações sobre a degradação da situação humanitária no território palestiniano. Consulte Mais informação ⮕

Costa salienta 'grande sentido humanista' de Guterres como porta-voz da ONUO primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, expressou-se com 'grande sentido humanista' nas declarações que fez sobre a degradação da situação humanitária no território palestiniano. Consulte Mais informação ⮕

Chega e Iniciativa Liberal dizem que António Guterres não tem condições para continuar na ONUChega e Iniciativa Liberal dizem que António Guterres não tem condições para continuar a lideras as Nações Unidas. Os dois partidos condenaram as palavras do secretário-geral, e até o PSD reconheceu que Guterres teve uma frase 'pouco feliz'. Consulte Mais informação ⮕