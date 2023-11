Guterres “chocado” com bombardeamento em campo de refugiados de Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está chocado com o bombardeamento israelita no campo de refugiados de Jabaliya, em Gaza, que causou dezenas de mortos, disse seu porta-voz.

“O secretário-geral está chocado com a escalada da violência em Gaza, causando a morte de palestinianos, incluindo mulheres e crianças, em ataques aéreos israelitas em áreas residenciais do densamente povoado campo de refugiados de Jabaliya”, disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, no seu ‘briefing’ diário à imprensa.

Dezenas de palestinianos foram mortos no bombardeamento de terça-feira no maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, um ataque que o exército israelita confirmou, indicando que visava um dos responsáveis pelo ataque do Hamas de 07 de outubro.

CMJORNAL: 50 mortos em ataque a campo de refugiados em GazaMais de 50 pessoas foram mortas no ataque ao campo de refugiados de Jabalia, em Gaza, informa a Al Jazeera.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Gaza: bombardeamento em campo de refugiados provoca 50 mortos, diz HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Campo de refugiados atingido em GazaBombardeamento israelita em Jabalia, no Norte de Gaza, terá feito mais de 50 mortos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Turquia, Egito e Jordânia condenam ataque a campo de refugiados em GazaA Turquia, o Egito e a Jordânia condenaram hoje o bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, que fez pelo menos 50 mortos e várias centenas de feridos, segundo fontes oficiais.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Campo de refugiados em Gaza voltou a ser alvo de bombardeamentos israelitasDe acordo com as autoridades de Gaza, o campo de refugiados de Jabalia voltou hoje a ser alvo de bombardeamentos israelitas pelo segundo dia consecutivo.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Protestos na Cisjordânia contra ataque de Israel a campo de refugiados em GazaO ataque de terça-feira ao campo de refugiados de Jabalia gerou revolta na Cisjordânia. O Fatah, partido que controla a Autoridade Palestiniana, convocou uma greve e um %u201Cdia de raiva%u201D para esta quarta-feira, apelando aos palestinianos para saírem à rua e confrontarem a ocupação.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »