Guterres celebra 'três acordos históricos' na Cimeira do Futuro

"Os conflitos estão a alastrar-se e a multiplicar-se, do Médio Oriente à Ucrânia e ao Sudão, sem fim à vista. O nosso sistema de segurança coletiva está ameaçado por divisões geopolíticas, postura nuclear e o desenvolvimento de novas armas e teatros de guerra. Recursos que poderiam trazer oportunidades e esperança são investidos em morte e destruição", lamentou.

"A menos que a sua composição e métodos de trabalho sejam reformados, ele acabará por perder toda a credibilidade", alertou. "O nosso mundo está a passar por um momento de turbulência e um período de transição. Mas não podemos esperar por condições perfeitas. Devemos dar os primeiros passos decisivos para atualizar e reformar a cooperação internacional e torná-la mais conectada, justa e inclusiva --- agora. E este domingo, graças aos vossos esforços, nós fizemos isso", comemorou Guterres, após a adoção dos três acordos.

"Ao longo da minha vida --- seja como ativista político ou na ONU --- aprendi que as pessoas nunca concordam sobre o passado. Para reconstruir a confiança, devemos começar com o presente e olhar para o futuro. As pessoas em todos os lugares esperam por um futuro de paz, dignidade e prosperidade. E elas veem as Nações Unidas como essenciais para resolver esses desafios", acrescentou.

A posição de Moscovo foi reforçada por países como a Venezuela, que aludiu a uma"atitude arrogante" dos países ocidentais que não contempla"o princípio sagrado da não ingerência nos assuntos de outros Estados".

