Guterres alerta líderes mundiais para o perigo das guerras

Na abertura da cimeira do futuro , em Nova Iorque, Guterres avisa os líderes mundiais para o perigo das guerras. O secretário-geral da ONU lamenta ainda que não haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.O português lamenta ainda que não haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, quase um ano depois do início da guerra e considera que nenhuma das partes está interessada em por fim ao conflito.

"Os conflitos estão a alastrar e a multiplicar-se, do Médio Oriente à Ucrânia e ao Sudão, sem fim à vista. O nosso sistema de segurança coletiva está ameaçado por divisões geopolíticas, posturas nucleares e o desenvolvimento de novas armas e teatros de guerra. Recursos que poderiam trazer oportunidades e esperança são investidos em morte e destruição", afirma.

Guerra ONU António Guterres Cessar-Fogo Cimeira Do Futuro

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Guterres pede a líderes 'coragem' e 'ambição máxima' antes da Cimeira do FuturoGuterres apelou aos líderes mundiais que 'pressionem fortemente' por reformas mais profundas e ações mais significativas possíveis, em cimeira focada na necessidade de maior cooperação internacional.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Richard Gowan: Guterres 'também ficará desapontado' com a Cimeira do FuturoO analista Richard Gowan, do International Crisis Group (ICG), considera que o secretário-geral da ONU, António Guterres, teve 'um ano extremamente difícil', com uma 'enorme pressão' devido à guerra em Gaza e aos crescentes problemas orçamentais das Nações Unidas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Guterres vive fase 'extremamente dificíl' na ONU com conflitos e problemas orçamentaisAnalista Richard Gowan, do International Crisis Group (ICG), disse acreditar que o secretário-geral da ONU 'também ficará desapontado' com a possibilidade da Cimeira do Futuro 'não ser um sucesso maior' como idealizou.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Guterres de porta aberta para Netanyahu durante debate anual da ONUO secretário-geral da ONU, António Guterres, tem a porta aberta para um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante a sessão de alto nível das Nações Unidas, em setembro em Nova Iorque, afirmou esta terça-feira o seu porta-voz.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Guterres de porta aberta para Netanyahu durante debate anual da ONUEste m&234;s, o novo embaixador de Israel nas Na&231;&245;es Unidas, Danny Danon, teve uma reuni&227;o tensa com Guterres, depois de o representante de Telavive ter atacado a organiza&231;&227;o no seu discurso de apresenta&231;&227;o de credenciais.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Guterres de porta aberta para Netanyahu durante debate anual da ONUO secretário-geral da ONU, António Guterres, tem a porta aberta para um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante a sessão de alto nível das Nações Unidas, em setembro em Nova Iorque, afirmou esta terça-feira o seu porta-voz.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »