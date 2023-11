Guinness investiga idade de Bobi, o cão português que morreu com 31 anos

A morte de Bobi, um cão rafeiro alentejano, aos 31 anos e 165 dias, no dia 21 de outubro, ficou na história e correu Mundo. Nenhum outro cão tinha atingido uma idade tão avançada. As reações de espanto cruzaram-se com o ceticismo de muitos, incluindo veterinários. Seria biologicamente possível um cão viver o equivalente a 200 anos humanos? Talvez não.

Para Danny Chambers, a entidade precisa publicar"evidências irrefutáveis" para manter a credibilidade. Uma das provas fotográficas apresentadas, e agora em análise, mostram, supostamente, Bobi em 1999, com as patas a parecerem diferentes das do cão que morreu este mês.

Outra das dúvidas prende-se com o registo. Embora a idade tenha sido registada na base de dados nacional para animais de estimação, a mesma baseia-se na autocertificação dos donos. Além disso os testes genéticos apenas confirmaram que ele era velho e não a idade exata. headtopics.com

Andrew Knight, professor emérito de bem-estar veterinário ouvido pelo jornal é menos cético, mas gostaria que o caso de Bobi fosse estudado e comparado com os outros cães mais velhos, para se ver o quão atípico ele é.

A história de Bobi é enternecedora. Leonel Costa tinha apenas oito anos de idade quando evitou que o pai abatesse o cão. Manteve-o em segredo com a ajuda dos irmãos até que o pai descobriu e depois permitiu que continuasse com ele. headtopics.com

Era considerado o cão mais velho do mundo pelo Guinness World Records. Até à morte do rafeiro alentejano, o cão que mais tempo tinha vivido era alegadamente o australiano Bluey, que morreu em 1939 aos 29 anos e cinco meses.

