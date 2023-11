Guinness investiga idade de Bobi, o cão português considerado o mais velho do mundo

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na RússiaFC Porto vence em Vizela e fica em igualdade pontual com Benfica e SportingJovem de 22 anos detido por dar cabeçada no nariz do paicão português que era o mais velho do mundo e morreu aos 31 anosEm causa está o ceticismo manifestado por veterinários.

era um cão rafeiro e nasceu a 11 de maio de 1992. Comemorou o 31.º aniversário a 14 de maio. Em setembro, iniciou um tratamento para dar resposta a problemas do foro interno, aos quais acabou por sucumbir.

Guinness investiga idade de Bobi, o cão português que morreu com 31 anos
Seria biologicamente possível um cão viver o equivalente a 200 anos humanos? Reações de espanto cruzaram-se com o ceticismo de muitos, incluindo veterinários, que questionaram a idade do rafeiro.

Bobi era mesmo o cão mais velho do mundo? Há quem tenha dúvidas
Falta de provas que comprovem a idade do rafeiro alentejano levantam questões. Guinness World Record já está a investigar.

