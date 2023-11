Guiné-Bissau prepara-se para discutir marcos fronteiriços com Senegal e Guiné-Conacri

Uma equipa da comissão das fronteiras, liderada por Balbina Gomes, do ministério guineense da Administração Territorial, deve deslocar-se a Dacar no próximo dia 21 de novembro para a instalação de uma comissão mista entre técnicos de Bissau e do Senegal.

A comissão irá trabalhar, tendo como prazo máximo 2025, para delimitar, pela primeira vez, a fronteira marítima entre a Guiné-Bissau e o Senegal, e reconfirmar se as placas deixadas pelo colonialismo ainda lá se encontram para marcar a fronteira terrestre.

Balbina Gomes indicou que as mesmas informações, por confirmar, apontam que entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conacri existiriam cerca de 47 placas a assinalar a fronteira terrestre. A responsável guineense precisou que a equipa que lidera vai ao Senegal instalar a comissão mista, depois irá realizar, em data e lugar a combinar, uma deslocação à zona da fronteira comum, norte da Guiné-Bissau e o sul do Senegal, desta feita cada parte levará mapas e documentos comprovativos de pertence do terreno.

“Nessa missão vamos já com técnicos, munidos de GPS, para ver e confirmar se as placas ainda se mantêm nos mesmos lugares ou se foram movimentadas”, afirmou Balbina Gomes que espera que tudo decorra com naturalidade por ser, disse, um assunto que, caso for mal resolvido, poderá ser fonte de futuros conflitos.

:

RTPNOTICIAS: Dívida do Estado da Guiné coloca intermitência no fornecimento de energia a BissauDuas semanas depois do apagão, na capital da Guiné-Bissau, mantém-se a ameaça de um novo corte no abastecimento de eletricidade.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Parlamento aprova visita do Presidente à Guiné-Bissau para participar nos 50 anos da independênciaO parlamento aprovou a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau em meados de novembro para participar nas comemorações do cinquentenário do país.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: PR da Guiné-Bissau confirma homólogos de Portugal e Angola nas comemorações dos 50 anos da independênciaPresidente português confirmado nas comemorações do 50.º aniversário da independência da Guiné-Bissau, no próximo dia 16 de novembro.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Dívida guineense por saldar põe em causa fornecimento de energia a BissauDuas semanas depois do apagão na capital da Guiné-Bissau, mantém-se a ameaça de um novo corte no abastecimento de eletricidade.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Dívida guineense por saldar põe em causa fornecimento de energia a BissauDuas semanas depois do apagão na capital da Guiné-Bissau, mantém-se a ameaça de um novo corte no abastecimento de eletricidade.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

ANTENA1RTP: 'De Cravo ao Peito': Amílcar Cabral e o vislumbre da Independência da GuinéHá 50 anos, nasceu o Movimento de Capitães, com o objetivo de derrubar o regime ditatorial.

Fonte: antena1rtp | Consulte Mais informação »