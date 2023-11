Guia promovido pelo Portugal de Arquitectura e de Construção Sustentável apresenta alternativas ecológicas para materiais de construção

Pelas matérias-primas que utiliza, provenientes do petróleo, e pelos processos químicos envolvidos na sua produção, que são extremamente nocivos para o meio ambiente — como é o caso do cimento.

E é nesse contexto que surge o, um guia promovido pelo Portugal de Arquitectura e de Construção Sustentável que tenta perceber quais as alternativas viáveis “aos materiais de construção que têm por base substâncias poluentes”, explica “Na construção, há materiais que é quase impossível serem substituídos, como o betão, por questões relacionadas com a durabilidade”, refere. Contudo, existem outros componentes na construção que podem ser substituídos por materiais mais ecológicos e que, além disso, “podem até ser melhores opções”, salienta a arquitecta., que será apresentado no evento de arquitectura +Concreta, elenca várias alternativas, de revestimentos a caixilharias, com materiais provenientes da natureza e “ambientalmente mais correctos”.enquanto revestimento: “Em termos de isolamento tem um óptimo comportamento térmico, é nacional e 100% renovável”, explic

:

EXPRESSO: Não há bons colonizadores: a colonização da Palestina e a instrumentalização do Feminismo, direitos LGBTI e religião por parte de IsraelSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Descrito como “paraíso na terra” resort de luxo junto ao mar no Algarve abre em julhoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Lucros da Sonae com quebra de 35,7% até setembro, para €135 milhõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Na Fonte da Telha, antigo motel com piscina e vista para o mar renasce como restauranteSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Regulamentação antissísmica em PortugalA primeira regulamentação antissísmica é de 1958 e isso levanta receios quanto aos edifícios mais antigos, com construções frágeis. Alguns projetos tentam perceber o estado do edificado e sugerir mudanças. Antena1 RTPNotícias RTP

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Manifestação de médicos em Portugal denuncia falta de médicos de famíliaPassava pouco das oito e meia da manhã e já muitos se juntavam à manifestação convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam) na entrada do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outras manifestações foram também marcadas ontem para os hospitais de S. João, no Porto, e da Universidade de Coimbra. Na capital, Paulo Raimundo, 47 anos, líder do PCP, não faltou. E acabou por denunciar que, tal como milhares de portugueses, não tem médico de família."Faço parte dessa imensa realidade", referiu ao DN, visivelmente agastado. Pela parte que lhe toca, pouco tem de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A minha saúde assim o tem permitido. Mas já tenho precisado de recorrer aos serviços para os meus filhos, que são ainda pequenos". Sempre que precisa, Paulo Raimundo passa pelo calvário das filas intermináveis, junto ao centro de saúde."Tenho de fazer o mesmo que toda a gente faz: ir para a fila de espera para obter uma senha e, eventualmente, ter uma consulta

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »