Guia Para Sair entre Picoas e as Avenidas Novas, em Lisboa

30/10/2023 12:17:00 revistasabado

Esta semana, no GPS vamos brincar com as perspetivas no Museu 3D, provar a gastronomia da Arménia e do Cáucaso e ainda andar às compras numa loja de decoração muito especial.