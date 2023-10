Guerras que infelizmente não são de Alecrim e Manjerona

"A guerra, que aflige com os seus esquadrões o mundo/ é o tipo de erro perfeito de filosofia", afirmou num dos seus poemas Alberto Caeiro.

Os espaços e contextos da educação passam pela família e pela escola, que infelizmente têm às vezes as suas"guerrinhas" próprias sem analisarem as mútuas dificuldades em educar.

A escola e os professores, sem terem sido para isso preparado, são forçados, muitas vezes, a lidar com turmas onde os conflitos entre alunos e entre professores e alunos são muito mais frequentes do que o desejável para um ambiente salutar de aprendizagem. Discórdias e choques onde os alunos e professores nem sempre parecem ter consciência dos sentimentos vivenciados no conflito e nem tão pouco demonstram capacidade para os regular. headtopics.com

Nas últimas duas décadas têm sido implementadas no contexto escolar programas de desenvolvimento socioemocional e de regulação de emoções de forma a prevenir problemas de comportamento e problemáticas de saúde mental nos alunos.

A verdade é que a violência e os sentimentos de exclusão sentidos por alguns jovens e o desespero de alguns professores que não conseguem lidar com a tensão contínua de certas turmas não são redutíveis aos elementos apontados neste curto espaço de opinião. Talvez, no entanto, a simplicidade desta análise pudesse ser superada com amor. O amor é um termo pouco aplicado na compreensão da escola e a sua realidade. headtopics.com

Costa defende “pontes” entre UE, países africanos e América Latina perante tensões e guerrasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

As novas guerras da desinformação e os velhos automóveis mais taxadosO socialista Porf&237;rio Silva e o social-democrata Pedro Duarte debateram o aumento do Imposto &218;nico de Circula&231;&227;o previsto na proposta de Or&231;amento do Estado para 2024 e que tem merecido fortes cr&237;ticas da oposi&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Conflitos e guerras provocam 114 milhões de refugiados e deslocados, alertam Nações UnidasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Costa defende “pontes” entre UE, países africanos e América Latina perante tensões e guerrasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

António Costa defende 'pontes' entre União Europeia, países africanos e América Latina perante tensões e guerrasPrimeiro ministro pede aposta no 'desenvolvimento e paz'. Consulte Mais informação ⮕

Costa defende 'pontes' entre UE, países africanos e América Latina perante tensões e guerrasO primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje a 'construção de pontes' entre a União Europeia (UE), África e América Latina, numa altura de guerras, ataques terroristas e criação de muros, pedindo aposta no 'desenvolvimento e paz'. Consulte Mais informação ⮕