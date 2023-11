Guerra põe em risco segundo mandato de von der Leyen

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Numa União Europeia (UE) que sempre questionou qual é o seu rosto, a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia conferiram protagonismo a Ursula von der Leyen.

Estamos a assistir a uma sucessão de situações incómodas nesta legislatura, resultantes de uma certa competitividade entre egos (…) que, no fim de contas, é prejudicial para a imagem da União no mundo Considerando o caso política e institucionalmente grave, dada a violação de princípios inscritos nos tratados da UE,

A mensagem que é passada é que cada comissário agora faz política como lhe apetece, e isso vai ser muito complicado para von der Leyen no fim do mandato , à libertação dos reféns e à permissão do acesso a alimentos, água e medicamentos em Gaza, em conformidade com o direito humanitário internacional”. headtopics.com

Embora o Executivo comunitário tenha um grande poder de influência na política externa, através, por exemplo, de acordos comerciais, os tratados não lhe atribuem qualquer papel nesta matéria.

tendo a UE relações com o Estado de Israel e sendo von der Leyen alemã, “ambos os fatores juntos podem ajudar a explicar o seu movimento inicial” Está em causa o estilo de liderança de von der Leyen, muito diferente do do seu antecessor no cargo, Jean-Claude Juncker: headtopics.com

