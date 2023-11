Guerra no Médio Oriente. Fim de semana de protestos em várias cidades

Guerra no Médio OrienteGuerra no Médio OrienteGuerra no Médio OrienteGuerra no Médio OrienteO conflito entre Israel e o Hamas está a provocar reações em diversas cidades do globo. Os protestos deste fim de semana tiveram lugar em cidades como Londres, Nova Iorque, Genebra, Madrid ou Lisboa. Veja aqui as imagens.

Guerra no Médio OrienteGuerra no Médio OrienteGuerra no Médio OrienteGuerra no Médio OrienteO conflito entre Israel e o Hamas está a provocar reações em diversas cidades do globo. Os protestos deste fim de semana tiveram lugar em cidades como Londres, Nova Iorque, Genebra, Madrid ou Lisboa. Veja aqui as imagens.

Biden diz que líderes do Médio Oriente devem considerar solução de dois EstadosO Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou aos líderes israelitas e árabes que pensem seriamente sobre a eventual realidade pós-guerra e que considerem uma solução de dois Estados para pôr fim ao conflito israelo-palestiniano. Consulte Mais informação ⮕

Biden diz que líderes do Médio Oriente devem considerar solução de dois EstadosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Biden diz que líderes do Médio Oriente devem considerar solução de dois Estados"N&227;o h&225; como voltar ao estado em que se estava a 6 de outubro", disse Biden. Consulte Mais informação ⮕

Wall Street fecha sem rumo antes de reunião da Fed sobre política monetáriaSituação geopolítica no Médio Oriente pesa na contenção dos investidores. Consulte Mais informação ⮕

Três semanas de guerra entre Israel e Hamas foram as mais mortíferas de sempre para os jornalistasPelos menos 29 morreram desde o início do conflito no Médio Oriente. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoAcompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Consulte Mais informação ⮕