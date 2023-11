Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

Os enviados especiais da RTP em Israel, Cândida Pinto e David Araújo, estão a acompanhar a situação no terreno no dia em que o Egito abriu a fronteira de Rafah para deixar sair estrangeiros e feridos que se encontravam na Faixa de Gaza.É um sinal de esperança para os palestinianos, já que se esperam mais movimentos de retirada de feridos. O Egito tem sido cauteloso e teme que se crie um foco de instabilidade no seu território.

VISAO_PT: Biden pede “uma pausa” humanitária na guerra entre Israel e HamasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

RENASCENCA: ​Biden pede 'uma pausa' humanitária na guerra entre Israel e Hamas.A presen&231;a do l&237;der norte-americano, em Minneapolis, atraiu mais de mil manifestantes, que empunhavam bandeiras palestinianas e cartazes com slogans: "Pare de bombardear crian&231;as", "Palestina livre", "Cessar-fogo agora".

PUBLICO: Guerra Israel-Hamas: implicações para os mercados da energiaTanto para o petróleo como para o gás, existe então um risco substancial de perturbação dos mercados face a uma eventual escalada regional do conflito.

OBSERVADORPT: Israel diz que atacou militantes do Hamas dentro dos túneis em GazaMais uma noite de intensos bombardeamentos por parte de Israel, na Faixa de Gaz que mataram uma família de 18 pessoas. Israel diz que abateu 300 alvos, inclusive dentro dos túneis do Hamas.

RTPNOTICIAS: Israel dá conta de três cidadãos reféns do Hamas com passaporte portuguêsO Hamas revelou esta tarde que vai libertar vários reféns não israelitas nos próximos dias. O anúncio foi feito na rede social Telegram pelo porta-voz do braço armado da organização.

RTPNOTICIAS: Israel intercetou vários rockets lançados pelo HamasVários rockets do Hamas chegaram esta terça-feira a Telavive. Todos eles foram intercetados pelas forças israelitas.

