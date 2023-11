Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

Pelo menos 195 palestinianos morreram em bombardeamentos sobre o campo de refugiados de Jabalya. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos alerta que as mortes neste campo de refugiados em Gaza podem vir a ser consideradas crimes de guerra. Em 48 horas, Jabalya, onde vivem mais de 100 mil pessoas, foi alvo por duas vezes do exército isrealita;

O primeiro grupo de estrangeiros deixou a Faixa de Gaza e cruzou a passagem de Rafah para o Egito. Pela primeira vez desde o início do conflito, a fronteira abriu para cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade e palestinianos feridos. Saíram 500 pessoas. Oito hospitais egípcios vão receber os doentes. O país vizinho facultou também alojamento aos familiares das pessoas retiradas do território palestiniano.

Os portugueses no sul da Faixa de Gaza foram contactados pelas embaixadas em Telavive e no Cairo. As ordens são para que estejam prontos a saírem, a quelquer momento, do território administrado pelo Hamas. Trata-se de 16 adultos e alguns bebés;

Os cidadãos portugueses disseram à RTP que estão preocupados porque as comunicações são instáveis e receiam não conseguir receber novas informações das embaixadas. Para além disso, consideram que a situação é cada vez mais perigosa junto à fronteira com o Egito;

Em resposta a uma voz crítica que se fez ouvir durante o seu discurso, o presidente norte-americano, Joe Biden, sustentou ser necessária uma "pausa" nos combates em Gaza para facilitar a libertação de reféns do Hamas;

