Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico.António Guterres descreve ataque a Gaza como uma catástrofeO Crescente Vermelho palestiniano em Gaza afirma ter recebido um aviso de Israel para a evacuação do hospital Al-Quds, uma unidade-chave para os cuidados de saúde naquele território.

O hospital Al-Quds está também a servir de abrigo a quase 14 mil civis. A zona onde se localiza esta unidade foi atingida no domingo pelos bombardeamentos aéreos israelitas; As Forças de Defesa de Israel indicam ter abatido "dezenas de terroristas" no domingo. Ao fim de mais uma noite de contínuos bombardeamentos, o exército de Israel indica que foram atingidos 600 alegados alvos do Hamas em 24 horas. Na véspera, o número de alvos visados fra de 450;

Mais de 30 camiões carregados com material humanitário entraram em Gaza no domingo, naquela que foi, até ao momento, a maior entrega desde que a passagem pelo posto de Rafah foi autorizada; A máquina de guerra do Estado hebraico confirma ter atingido alvos na Síria, em resposta ao disparo de rockets. Esta resposta foi levada a cabo por um caça israelita; headtopics.com

O secretário-geral das Nações Unidas volta a destacar a importância de uma pausa no conflito. António Guterres lamenta que os ataques por parte das Forças de Defesa de Israel estejam a aumentar; A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, garante que o país não vai enviar tropas para a região onde se desenrola a guerra;

Na Rússia, manifestantes pró-palestinianos invadiram a pista de um aeroporto. Vídeos mostram grupos de pessoas a entrar no aeroporto do Daguestão, invadindo várias salas e ocupando a pista. Há notícia de cerca de 60 detenções. headtopics.com

Portugal pretende 'mitigar' efeitos da guerra entre Israel e HamasHelena Carreiras sublinha que 'o papel de Portugal é aquele que tem sido definido pelo governo. Participar no grande esforço da diplomacia no sentido de mitigar as consequências terríveis deste conflito'. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Costa sai em defesa de Guterres e compara guerra Israel-Hamas ao caso de Timor-Leste"Se hoje Timor-Leste &233; um Estado independente, se em 1999 foi reconhecido o direito &224; autodetermina&231;&227;o do povo de Timor-Leste, foi porque houve sempre coer&234;ncia na defesa do direito internacional", destaca o primeiro-ministro. Consulte Mais informação ⮕

