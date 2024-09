Guerra no Líbano: Ahmad Kail, Vítima de Ataques Israelitas

Ahmad Kail é uma das muitas vítimas dos últimos ataques israelitas no Líbano. Está cada vez mais intensa a guerra de Israel contra o Hezbollah e Televive admite até avançar para uma invasão terrestre.Uma cadeira de plástico e um pedaço de cartão são o que Ahmad Kail chama agora casa. O homem viajou 14 horas com a família para encontrar abrigo debaixo de uma ponte na capital, Beirute.

Apesar dos esforços diplomáticos, a tensão na fronteira entre Israel e o Líbano mantém-se. O exercito israelita diz que atingiu mais alvos do Hezbollah na ultima noite no Sul e no Leste do Líbano, incluindo depósitos de munições, lançadores prontos a disparar contra o território israelita e edifícios militares.

