Guerra Israel-Hamas: 'Tanto um lado como o outro terão cometido crimes de guerra'

O comentador da SIC Germano Almeida considera importante a intervenção do TPI, sublinha que a operação de Israel é"multilateral: terrestre, marítima e aérea" e afirma que o Irão está a"deitar mais achas para a fogueira".O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, disse esperar"poder entrar em Gaza" e ir a Israel para investigar ona Faixa de Gaza.

“Tendo em conta o que aconteceu nas últimas 3 semanas, claramente há uma ideia que tanto um lado como o outro terão cometido crimes de guerra. Depois, há enquadramento legal, sobretudo a responsabilização que é preciso fazer”.

Os Estados Unidos estão a tentar mostrar Israel que, para poder ter legitimidade para ter o direito de se defender, tem que evitar cometer crimes de guerra e cumprir o direito Internacional humanitário."Há duas ideias que temos de ter no fim de semana. Primeira a ofensiva israelitas está a avançar e a agravar. De acordo com o exército Israelita, as operações no terreno estão a expandir. headtopics.com

“O Irão, por muito que diga que não teve nada a ver com 7 de Outubro, está a fazer tudo para deitar ainda mais achas para esta fogueira. O Presidente Raisi disse claramente que Israel está a passar as linhas vermelhas e que isso vai ter consequências. Está claramente a insinuar que outros países podem entrar no conflito, incluindo o próprio Irão".

Os EUA têm lançado avisos ao Irão para que não entre no conflito, não o faça diretamente e não instigue os seus “proxys” a atacarem a Israel. No fim de semana Israel e o Hezbollah entraram em ações diretas. headtopics.com

“Da parte da diplomacia hoje o ministro da Defesa da Arábia Saudita, Khalid bin Salman, irmão do príncipe regente Mabi Salman, vai estar em Washington para falar com Blinken com Austin, com Sullivan, a Arábia Saudita quer também fazer parte de algo que tem a ver com os Estados Unidos estão a fazer que é evitar que outros países na região entrem neste conflito”.

