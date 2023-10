Guerra da TV: Saiba onde ver a Liga dos Campeões e as outras provas europeias a partir de 2024/25

PortugalExclusivosPortugalAndré Villas-Boas avança com candidatura à presidência do FC PortoSporting empata na Polónia: Expulsão de Gyokeres complicou missão leonina

Leões jogaram com menos um desde o minuto oito. Coates respondeu à expulsão com golo. Piasecki empatou.‘Buraco’ de 13 milhões com saída da championsSeis minutos de jogo. Momento em que Gyokeres pisa no tornozelo de Arsenic.‘Macaco’ abre guerra a Villas-Boas

Chefe dos Super Dragões não gostou de ouvir o treinador dizer que é candidato à presidência do FC Porto em 2024.Treinador alemão está vinculado aos encarnados até junho de 2026, depois de ter renovado logo na primeira época na Luz.Entidade jurisdicional suspende aplicação da pena ditada pelo Conselho de Disciplina da FPF. headtopics.com

- FC Porto, Liga dos Campeões em diretoO FC Porto visita o estreante Antuérpia na terceira jornada do Grupo H da Champions. Após duas rondas, a formação azul e branca segue, com três pontos, no segundo lugar e está tudo em aberto na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol. Consulte Mais informação ⮕

Hat-trick de Evanilson eleva FC Porto em AntuérpiaAvançado iniciou reviravolta na Bélgica, onde voltou a ser feliz na Liga dos Campeões. Consulte Mais informação ⮕

Benfica recupera de 2-0 e empata na estreia na Liga dos Campeões de futsalDepois de estar a perder por 2-0, o Benfica empatou o jogo de estreia da Liga dos Campeões de futsal. Rocha e Afonso Jesus marcaram os golos dos encarnados frente aos franceses do Etoile Lavalloise. Consulte Mais informação ⮕

Evanilson nomeado para jogador da semana da Liga dos CampeõesO avan&231;ado brasileiro assinou um "hat-trick" nos 4-1 do FC Porto no terreno do Antu&233;rpia. Consulte Mais informação ⮕

Ex-jogadores confiam em resposta forte do Benfica após desaire na Liga dos CampeõesAndré Almeida, Jonas, Nuno Gomes e Óscar Cardozo falaram à margem da inauguração do 'mural dos campeões'. Consulte Mais informação ⮕