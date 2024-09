Guardas Prisionaes Revelam Ambiente Nas Prisões E Dizem Que Nada Mudou Após Fuga De Vale De Judeus

A fuga de cinco presos altamente perigosos da cadeia de Vale de Judeus fez soar os alarmes no país e expôs falhas graves no sistema prisional. Contudo, ao nível da segurança pouco ou nada mudou nas prisões portuguesas. A publicação revela o cenário de caos e medo que se vive nas cadeias portuguesas, com guardas prisionais a denunciarem as condições precárias e a falta de recursos.

Os relatos dos guardas demonstram uma estrutura frágil, onde falhas nas rotinas são aproveitadas pelos presos e onde a segurança é constantemente posta em risco

