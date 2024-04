Guarda-redes Diogo Costa desfalcará o FC Porto devido a lesão

O guarda-redes internacional português Diogo Costa sofreu uma rotura do músculo pectíneo esquerdo e desfalcará o FC Porto, revelaram, esta segunda-feira, os vice-campeões nacionais, sem apontar um prazo para essa ausência.

Diogo Costa desfalcará o FC Porto na receção ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Sem qualquer jogo realizado na prova ‘rainha’ nas últimas duas épocas, Diogo Costa foi lançado em dose dupla na atual edição, contra os três duelos de Cláudio Ramos, que se tornou opção preferencial de Sérgio Conceição nesta competição em 2022/23.

