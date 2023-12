Grupo parlamentar do PS retira agravamento do IUC para carros anteriores a 2007

O grupo parlamentar do PS retirou da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2024 o agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) para carros anteriores a julho de 2007, mas aprovou, “por lapso”, o artigo que reduz de 100% para 70% a receita que as autarquias recebem da tributação sobre a cilindrada dos automóveis entre 1981 e junho de 2007 e motociclos com matrícula desde 1992, admitiu ao ECO o deputado socialista, Miguel Cabrita, no final da fixação da redação final do OE, cujo processo ficou concluído esta quinta-feira





