Grupo Internacional Defende Diplomacia para Reduzir Tensões no Estreito de Taiwan

O grupo de reflexão International Crisis Group defende que Taiwan deve afirmar"mais ponderamente" a sua"soberania de facto" face à China , enquanto Pequim deve diminuir o"assédio militar", com Washington a reposicionar-se como `fiel da balança` regional.

"Só assim poderão ser satisfeitos os interesses e as expectativas dos países da região", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, depois de o Ministério da Defesa chinês ter referido que o lançamento do projétil, que transportava uma ogiva explosiva, pretendia "testar o desempenho do seu armamento e a eficácia do seu treino militar".

Na base destas conclusões está o facto de Pequim "ver mais riscos do que recompensas" numa reunificação por meio da força: além do "risco de entrar num conflito direto com os EUA", a China enfrenta "descontentamento devido ao abrandamento do crescimento económico e à corrupção nas suas forças armadas".

