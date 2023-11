Grupo de mídia português estuda medidas para conter despesas

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade. formalmente CEO do grupo desde a última semana. Não há decisão nenhuma. Há a necessidade de conter despesas, de aumentar receitas e de racionar os custos. Há várias medidas que podem ser implementadas, estamos a estudá-las”, afirma.

“Equacionamos várias hipóteses, mas não está decidido”, reforça o novo CEO do grupo dono do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias e da TSF, reafirmando que a hipótese do despedimento coletivo “está em cima da mesa, assim como outras alternativas”. A possibilidade do despedimento coletivo terá sido avançada esta quinta-feira às delegadas sindicais do Jornal de Noticias. Também esta terça-feira representantes da TSF terão sido informados de que o grupo estaria a numa situação particularmente difíci





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cofina. Acionistas aprovam venda a quadros da empresa e Cristiano RonaldoA Cofina Media det&233;m o jornal Correio da Manh&227;, a CMTV, Jornal de Neg&243;cios, revista S&225;bado e jornal Record.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

André Freire de Andrade passa a CEO da Dentsu EMEACEO da [então] Carat desde 2004, André Freire de Andrade passou a CEO da Aegis Media Portugal e Espanha em 2011 e a CEO Iberia & Sub-Saharan Africa da Dentsu em 2013.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Basquetebol: Benfica inicia Liga dos Campeões com vitória clara“Águias” triunfaram sobre o PAOK no Grupo G. Na FIBA Europe Cup, o FC Porto consolidou o comando do Grupo E e o Sporting perdeu fora de portas, no Grupo A.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Jornal do PC Chinês expressa desejo de melhores relações entre China e EUAA China 'sempre acreditou' que os 'conceitos de competição e confronto devem ser ultrapassados', lê-se no editorial.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Primeiro Jornal 10Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Arquivo de Sucesso.pt Podcast - Jornal SOLNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »