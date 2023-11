Grupo de deputados do PSD pede análise de vinte artigos da lei da eutanásia

A maioria da bancada do PSD avançou com um pedido de fiscalização sucessiva da lei da eutanásia junto do TC. E pede a análise de 20 artigos. A legalização da morte medicamente representa um “défice de proteção da vida”, insistem 56 deputados. A regulação da morte medicamente assistida “afronta a inviolabilidade da vida humana”, consagrada na Constituição Portuguesa

. Este é o ponto de partida do requerimento de um grupo de deputados do PSD, entregue na quinta-feira no Tribunal Constitucional (TC), a pedir a fiscalização sucessiva do diploma. É solicitada ainda uma análise a pente fino, com destaque para 20 normas da lei

:

EXPRESSO: Da "inviolabilidade" ao "défice de proteção da vida": os argumentos dos deputados do PSD que pediram a fiscalização da lei da eutanásia

PUBLİCO: Eutanásia: Mais de 70% da bancada do PSD subscreve pedido de fiscalização ao TCO objecto principal do pedido diz respeito à inconstitucionalidade da própria regulação legal da eutanásia, “com base no princípio da inviolabilidade da vida humana”.

