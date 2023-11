Grupo de deputados do PSD entrega ao TC pedido de fiscalização sucessiva ao diploma da eutanásia

O pedido será entregue no Palácio Ratton pelas 10h00 e entre os subscritores (muito mais do que o mínimo necessário, 23 deputados) inclui-se o líder parlamentar do PSD, disse à Lusa fonte da bancada. Em maio, quando a lei foi aprovada no parlamento, Joaquim Miranda Sarmento manifestou-se disponível para subscrever um pedido que fosse elaborado por deputados do PSD, adiantando que tal não seria feito pela direção da bancada, uma vez que existiu sempre liberdade de voto no grupo parlamentar sobre a despenalização da morte medicamente assistida (MMA).

O pedido de fiscalização sucessiva não impede a lei de vigorar, ao contrário da fiscalização sucessiva, que suspende a entrada em vigor até à decisão do tribunal.Eutanásia.

RENASCENCA: ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchainA intelig&234;ncia artificial acelerou a ajuda humanit&225;ria, mas continua a ter desafios. A privacidade dos dados, a utiliza&231;&227;o &233;tica da tecnologia e a educa&231;&227;o sobre a desinforma&231;&227;o s&227;o desafios que a Organiza&231;&227;o das Na&231;&245;es Unidas continua a enfrentar.

RENASCENCA: Madeira. Deputados regionais eleitos nas legislativas reúnem-se no primeiro plenário da nova legislaturaNa ordem de trabalho do plen&225;rio est&225; a vota&231;&227;o da configura&231;&227;o das comiss&245;es parlamentares em fun&231;&227;o da nova org&226;nica do Governo Regional (PSD/CDS-PP) e tamb&233;m a aprecia&231;&245;es dos votos de louvor, congratula&231;&227;o e pesar que j&225; deram entrada.

RENASCENCA: PIB desceu? 'É sinal de abrandamento, podemos ter ligeiro aumento do desemprego'O economista Jo&227;o Cerejeira acredita que Portugal n&227;o est&225; ainda em recess&227;o e que a queda do PIB &233; efeito da paragem na Autoeuropa.

RENASCENCA: Crédito à habitação. DECO pede ao Governo que não discrimine famílias com poupançasApoios ao cr&233;dito &224; habita&231;&227;o est&227;o vedados aos agregados familiares com poupan&231;as superiores a 29.786,66 euros. DECO discorda e quer que o Governo elimine esta condi&231;&227;o. No Dia Mundial da Poupan&231;a, a Associa&231;&227;o para a Defesa do Consumidor tem conselhos sobre como “Sobreviver &224; Crise”.

RENASCENCA: OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favorDiploma segue agora para discuss&227;o na especialidade. Apenas o PAN e o Livre deram o benef&237;cio da d&250;vida e n&227;o alinharam no voto contra da restante oposi&231;&227;o. Ministro Jo&227;o Galamba fecha debate a citar o Presidente da Rep&250;blica: "Este Or&231;amento segue a &250;nica estrat&233;gia poss&237;vel".

RENASCENCA: Tribunal Eleitoral volta a condenar ex-Presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidadeEsta nova condena&231;&227;o em nada altera este calend&225;rio, j&225; que n&227;o h&225; acumula&231;&227;o de penas para estas situa&231;&245;es, de acordo com a legisla&231;&227;o brasileira.

