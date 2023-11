Grupo armado faz reféns em hospital no Haiti

Os gangues no Haiti continuam a crescer e a fortalecer-se desde julho de 2021, quando o presidente Jovenel Moïse foi assassinado. O número de raptos e assassinatos continua a aumentar. Um grupo fortemente armado invadiu quarta-feira um hospital no Haiti, fazendo reféns centenas de mulheres, crianças e recém-nascidos, segundo o diretor clínico, que fez um apelo por ajuda através das redes sociais.

Jose Ulysse, fundador e diretor do Centro Hospitalar Fontaine na favela de Cite Soleil, na capital Port-au-Prince, confirmou o incidente numa breve troca de mensagens com aNão existem detalhes sobre a situação e ainda não é clara a razão para os agressores terem feito reféns, segundo a AP, que não conseguiu obter mais comentários de Ulysse. O hospital é considerado um oásis e uma tábua de salvação numa comunidade gerida por gangues responsáveis por ataques cada vez mais violentos, havendo reporte de civis que moram no bairro a serem quotidianamente violados, agredidos e morto

EXPRESSO: Alexandre Solleiro regressa a Portugal para liderar novo grupo hoteleiroAlexandre Solleiro regressou a Portugal para dirigir o novo grupo hoteleiro, após sair da Tivoli, onde era CEO, logo a seguir à venda à Minor na sequência do colapso do Grupo Espírito Santo. Fundo norte-americano Davidson Kempner Partners, que lidera o consórcio comprador dos hotéis anteriormente detidos por bancos nacionais, o chamado Projeto Crow - o maior negócio imobiliário de 2022 - já tem planos para expandir o portefólio em Portugal.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Fundação da Memorial e a busca pela verdade na União SoviéticaA Memorial é fundada no final dos anos 1980, por um grupo inspirado por Andrei Sakharov, físico e famoso dissidente soviético. Recorda-se desse tempo inicial da ONG? Foi um grupo pequeno de 11 pessoas que iniciou a fundação da Memorial e eu estava entre eles, ainda era jovem. Na União Soviética, naquela altura, todas as pessoas queriam saber a verdade sobre o passado recente e através das nossas publicações, através de vários artigos, nós andávamos a descobrir a verdade.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Universidade de Coimbra apresenta queixa-crime contra estudantesUm grupo de estudantes denunciou que a Universidade de Coimbra apresentou uma queixa-crime contra eles por participarem de uma ocupação simbólica.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Forças de Defesa de Israel entram no hospital Al-Shifa em GazaAs Forças de Defesa de Israel decidiram entrar no hospital Al-Shifa, que há dias era alvo de ataques. O Hamas continua a rejeitar que ali, no seu subsolo, tenha fixado os seus quartéis-generais. Ainda que o grupo que controla Gaza esteja a mentir, a incursão militar compensa? Saiba o que está em causa

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Israel controla o norte de Gaza, mas reféns ainda não foram libertadosO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos para a guerra na Faixa de Gaza. A primeira era "eliminar o Hamas, destruindo as suas capacidades militares e de governo". A segunda era fazer "tudo o que é possível" para que os cerca de 240 reféns que o grupo terrorista palestiniano fez no ataque de 7 de outubro pudessem voltar a casa. O primeiro objetivo está bem encaminhado, mas em relação aos reféns, as notícias não têm sido boas, com a confirmação de mortes, só cinco libertações em quase 40 dias de guerra e conversas de um acordo que ainda não se concretizou.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Israel realiza operação militar no maior hospital de GazaAs forças militares de Telavive anunciaram que está em curso uma operação militar contra o Hamas no hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza. Israel alega que o edifício serve de esconderijo a um quartel-general do grupo Hamas.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »