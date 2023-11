Grupo Altice. Subida dos juros e escândalos põem em causa modelo de negócio de Drahi

"Tudo está aberto...É apenas uma questão de oferta e procura. (...) Tudo incluído. Ok?", terá dito Patrick Drahi, o bilionário franco-israelita a cerca de 200 investidores reunidos num auditório e a vários outros via Zoom, de acordo com uma transcrição não oficial de uma reunião de 6 de setembro a que a Bloomberg teve acesso.

As aquisições terão sido feitas pelo empresário de 60 anos por recurso a empréstimos, beneficiando das taxas de juro baixas. "Para piorar a situação", refere a análise, a companhia"está envolvida num escândalo de corrupção envolvendo o círculo mais íntimo de Drahi, e os negócios do grupo estão em crise: a sua maior unidade - a operadora móvel francesa SFR - tem estado constantemente a perder clientes, perdendo 235 000 clientes móveis nos primeiros seis meses deste ano".

Agora,"os desinvestimentos marcarão uma reversão para este comprador em série de ativos, que está a ter de desvendar um império que lhe rendeu um património líquido de cerca de 22 mil milhões de dólares no seu auge", refere o texto, reportando-se ao Bloomberg Billionaires Index. headtopics.com

Os autores do texto referem que Patrick Drahi se recusou a ser entrevistado para esta análise, mas avançam que ele falou, no dia 17 de outubro, via Zoom, aos sindicatos que representam os trabalhadores em França. Na ocasião, terá dito que as economias em arrefecimento e"a atual situação geopolítica reduzirá as taxas".

Mas a agência refere que compradores potenciais dizem que Drahi pode colocar preços irrealistas nos ativos do grupo."O seu esforço em 2021 para vender a unidade portuguesa da Altice atraiu o interesse inicial da Blackstone Inc., CVC Capital Partners, Apollo Global Management Inc. e outros, mas foi cancelado porque as ofertas ficaram aquém dos 7 mil milhões de euros que procurava. headtopics.com

