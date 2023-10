Grua embate em cabos de alta tensão em Loures

Ameaça de bomba na estação de Metro da Trindade no PortoIsrael e Hamas negoceiam cessar-fogo e troca de refénsBruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntosColisão entre carro e camião faz um morto e um ferido em FátimaGrua embate em cabos de alta tensão em Santo António dos Cavaleiros, Loures

Na manhã desta sexta-feira, moradores de Santo António dos Cavaleiros, em Loures ouviram explosões quando uma grua, acidentalmente, embateu em cabos de alta tensão. O contacto da grua com os cabos provocou uma descarga elétrica e, por existir perigo de eletrocussão, o condutor da grua manteve-se no interior da cabine, durante várias horas, até a situação ficar resolvida.Bombeira encontra pai carbonizado dentro de carro despistado na TrofaA carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

Condutor embriagado com mais de 30 anos é absolvido pela lei da amnistiaJovem de 32 anos conduzia com 2,21 gramas de &225;lcool no sangue e despitou-se. Ju&237;za diz que a lei, que perdoava crimes de jovens entre os 16 e os 30 anos, "viola o direito &224; igualdade e &233; inconstitucional". Consulte Mais informação ⮕

Radar hiperativo. Condutor multado duas vezes num segundoO caso aconteceu em Benavente, no distrito de Santarém. Um condutor foi multado duas vezes por um radar, com a diferença de apenas um segundo. Consulte Mais informação ⮕

Condutor atropela ciclistas que participavam em marcha pela Palestina em MadridAutoridades tentam encontrar o suspeito, que está em fuga. Consulte Mais informação ⮕

Marcação feita por médica desmente Hospital de LouresPais da bebé morta revoltados com alegações de que só foram convocados para realizar o parto quinta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Grávida com bebé morta na barriga sem vaga no hospital em LouresMulher com oito meses de gravidez soube na terça-feira, numa consulta no Hospital Beatriz Ângelo, que a filha estava morta. Consulte Mais informação ⮕