Groupama-FDJ e Arkéa-B&B Hotels confirmadas na Volta ao Algarve

As duas formações gaulesas juntam-se no pelotão à alemã BORA-hansgrohe e à neerlandesa DSM-firmenich, as outras duas equipas do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial, já confirmadas. A Groupama-FDJ é uma das equipas com maior historial na Volta ao Algarve, já que, em 2024, cumprirá a 15.ª participação, e nona consecutiva, na única corrida portuguesa por etapas da categoria do escalão ProSeries.

Stefan Küng venceu duas vezes o contra-relógio de Lagoa (2023 e 2019), David Gaudu impôs-se no alto da Fóia (2022), Benoit Vaugrenard ganhou em Albufeira (2010) e Bernhard Eisel somou três triunfos na "Algarvia", em Tavira (2005), Lagos (2006) e Albufeira (2005).

Já a Arkéa-B&B Hotels vai estar pela quarta vez consecutiva na Volta ao Algarve, tendo como grande destaque o triunfo no alto do Malhão de Élie Gesbert, em 2021, ano em que ganhou também colectivamente.Ao criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

:

RTPNOTICIAS: ONU alerta que situação na Síria está agora no 'nível mais perigoso' em muito tempoO enviado especial da ONU para a Síria alertou hoje que a situação no país 'está no nível mais perigoso' em muito tempo, agravada por repercussões já sentidas do conflito em Israel e no território palestiniano ocupado.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Stanley Kubrick, aqui e agoraSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Livro, filme e agora em BD: A catedral de Umberto Eco vista por ManaraSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: OE aprovado com IUC nas entrelinhas e sem referência à TAPDeputados vão agora debater o Orçamento até à votação final dia 29 de novembro.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Julgamento do homicídio do 'Conde' em Guimarães adiado por questões processuaisTribunal decidiu agora julgar os quatro arguidos no mesmo processo.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: 'Às vezes o futebol é difícil mas agora vejo que podemos ser mais humanos': a mensagem de Bas Dost (que ainda não sabe o que se passou)Bas Dost escreveu uma carta onde agradece a assistência médica após cair inanimado aos 90' do AZ-NEC, mostra-se comovido com todo o apoio e diz que saberá nos próximos dias o que causou a situação.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »