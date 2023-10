Greve na saúde e aumento do número de reféns em Gaza

Outubro despede-se com chuva forte, depois do setembro mais quente de sempre"Nem tive tempo de fazer o luto": Hadas não sabe dos filhos, a mãe e a sobrinha foram assassinadasMundo“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande...

Invasão terrestre em Gaza será 'longa' e 'difícil', prevê ministro israelita da DefesaMinistro da Defesa fala em rede de túneis subterrâneos em Gaza. Devem entrar na Faixa de Gaza oito camiões com ajuda humanitária, mas ONU diz que isso não são mais do que 'migalhas'. Siga aqui. Consulte Mais informação ⮕

Israel e Hamas em negociações 'avançadas' com vista a cessar-fogoMinistro da Defesa fala em rede de túneis subterrâneos em Gaza. Devem entrar na Faixa de Gaza oito camiões com ajuda humanitária, mas ONU diz que isso não são mais do que 'migalhas'. Siga aqui. Consulte Mais informação ⮕

Médicos Sem Fronteiras: situação nos hospitais em Gaza é 'completamente catastrófica'“Tivemos testemunhos dos nossos trabalhadores que tiveram de efetuar amputações em crianças nos corredores, no chão e com sedação parcial, com tudo o que isso significa”, relataram os MSF. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Palestinianos de Gaza que trabalham em Israel impedidos de regressar a casaQuando a guerra começou, o governo de Israel decidiu que não podiam continuar no país e deviam ir para a Cisjordânia, o outro território palestiniano. Muitas dessas pessoas estão nesta altura em Jericó, angustiados pela impotência de ajudar os familiares que estão sujeitos aos bombardeamentos. Consulte Mais informação ⮕

Primeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de Gaza84 camiões, em seis lotes diferentes, entraram no enclave palestiniano através do Egito. Consulte Mais informação ⮕

Hamas rejeita libertar reféns sem cessar-fogo em GazaGrupo islamita diz que bombardeamentos de Israel ao enclave palestiniano j&225; mataram "50 prisioneiros". Consulte Mais informação ⮕