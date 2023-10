Greve na função pública está a ser 'uma das maiores' dos últimos anos

A garantia é dada pelo coordenador da Frente Comum, organização sindical que convocou a paralisação desta sexta-feira. Sebastião Santana entende que o Governo terá de ceder.está a ser"uma das maiores" dos últimos anos, com adesão em"todos os setores", antecipando que o dia será"demonstrativo da força dos trabalhadores".

"Estamos perante uma das maiores greves dos trabalhadores da administração pública, central, regional e local, de alguns anos a esta parte", afirmou Sebastião Santana, em declarações aos jornalistas, junto da Escola Básica e Secundária Passos Manuel, em Lisboa.

"Nós continuamos a não aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milhões de euros para cima de setores que já são sobrefinanciados pelo Orçamento do Estado e se esqueça de quem assegura os serviços públicos e do reforço das funções sociais do Estado", sublinhou. headtopics.com

Questionado se, dada a adesão à greve, considera que o Governo vai ter de ceder, o coordenador da Frente Comum respondeu que o executivo"tem sido intransigente" e referiu que, apesar de, no início da maioria absoluta, ter afirmado que iria ser dialogante,"esse diálogo não tem acontecido até hoje de forma efetiva".

"O Governo tem condições para alterar isto. A luta dos trabalhadores não vai ser menos intransigente do que o Governo se quer continuar a manter os trabalhadores a empobrecer e os serviços públicos a degradarem-se", disse. headtopics.com

Quem também marca presença junto de trabalhadores em greve é a secretária-geral da CGTP, que apela participação na manifestação nacional marcada para dia 11 de novembro pelo aumento dos salários., afeta à CGTP. Para a Frente Comum, a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 é"miserabilista".

Greve em Hollywood: atores e produtores regressam à mesa de negociações ao 103.º dia de greveSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Guterres 'chocado' com 'representação tendenciosa' das suas declaraçõesSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Invasão Brasília: casa do sobrinho de Bolsonaro alvo de buscas da Polícia FederalSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

CGTP arranca semana de protestos contra baixos saláriosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Urgências: sindicatos dizem que Governo tenta 'apagar um fogo que há muito se previa'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Palavras de Guterres vão no sentido de 'procura da paz', diz PCPSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕