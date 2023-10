Greve na função pública é “uma das maiores” dos últimos anos

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

“Se for necessário voltarmos à greve, voltaremos à greve, se for necessário virmos para a rua, viremos para a rua. Em declarações aos jornalistas, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, considerou que a adesão à greve mostra que

“Os trabalhadores estão conscientes que é preciso fazer alguma coisa e exigir que o Governo altere as suas opções”, disse, criticando a proposta de Orçamento do Estado para 2024, que disse transferir “verbas imensas” para os “mesmos de sempre”. headtopics.com

Está na mão do Governo e do patronato ver que não podem ter lágrimas de crocodilo a dizer que não conseguem contratar trabalhadores, e continuar a pagar baixos salários. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (da CGTP) anunciou a 9 de outubro a greve nacional de trabalhadores que hoje decorre, considerando que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 “é miserabilista”.

A Frente Comum reivindica um aumento dos salários em pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros por trabalhador, para fazer face ao “brutal aumento do custo de vida”.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. headtopics.com

