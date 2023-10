Greve na função pública deixa 90% das escolas do Algarve sem aulas

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPrimeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de Gaza

"Neste momento, registamos uma grande adesão à greve da administração pública. Temos dados concretos nas escolas a rondar os 90% de adesão.

O documento incide"na política de baixos salários, na desregulação completa dos salários", e também denota"um continuado desinvestimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado", apontou Catarina Marques. headtopics.com

Na saúde, Sónia Lopes, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, assegurou aos jornalistas que há"uma forte adesão à greve" destes profissionais,"com serviços completamente paralisados" no Hospital de Faro.

Rosa Franco, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, informou que, no setor da saúde, a adesão dos trabalhadores do Algarve ronda os 80%, com impacto nos blocos operatórios, consultas externas, análises clínicas e colheitas. headtopics.com

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (da CGTP) anunciou em 09 de outubro a greve nacional de trabalhadores que decorre esta sexta-feira, considerando que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 é"miserabilista".

A Frente Comum reivindica um aumento dos salários em pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros por trabalhador, para fazer face ao"brutal aumento do custo de vida".

