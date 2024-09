Greve dos médicos nos Açores e Madeira é desconvocada devido a negociações

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoA greve dos médicos dos cuidados de saúde primários foi desconvocada nos Açores e na Madeira devido aos processos negociais em curso naquelas regiões, anunciou hoje a Federação Nacional dos Médicos .

A federação diz não querer "comprometer o bom andamento do processo negocial em curso" nos Açores e Madeira e recordam que um dos "objetivos principais da greve decretada é obter o reinício das negociações com o ministério da Saúde e não com os Governos das regiões autónomas".

Greve Médicos Açores Madeira Negociações

