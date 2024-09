Greve dos Enfermeiros Se Mantém Apesar de Acordo com Governo

📆 24/09/2024

O Sindicato de Enfermeiros de Portugal (SEP) confirmou que a greve nacional marcada para terça-feira e quarta-feira se mantém, apesar do acordo anunciado entre o governo e cinco sindicatos de enfermeiros. O presidente do SEP afirmou desconhecer o acordo e que as reivindicações não se limitam à atualização da grelha salarial.