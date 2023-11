Greve dos enfermeiros às horas extraordinárias com 'elevada adesão'

Segundo o SNE,"seria expectável que existissem alguns problemas" nos serviços de urgência, cuidados intensivos e blocos operatórios,"tradicionalmente assegurados por muitos trabalhadores enfermeiros a realizar trabalho suplementar", mas o cumprimento dos serviços mínimos"está a mitigar os possíveis efeitos negativos desta greve".

O SNE iniciou na passada segunda-feira uma greve dos enfermeiros às horas extraordinárias em Portugal Continental até 25 de novembro, com a qual pretende que o Governo corrija a"estagnação salarial" dos profissionais.

Trata-se, segundo o sindicato, de"uma injustiça agravada com o impacto no valor pago pelo trabalho suplementar". A esta greve do SNE vai juntar-se, a partir de sexta-feira e até 31 de dezembro, uma greve do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) que já anunciou uma paralisação ao trabalho extraordinário, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades.

