Segundo o SNE, “seria expectável que existissem alguns problemas” nos serviços de urgência, cuidados intensivos e blocos operatórios, “tradicionalmente assegurados por muitos trabalhadores enfermeiros a realizar trabalho suplementar”, mas o cumprimento dos serviços mínimos “está a mitigar os possíveis efeitos negativos desta greve”.

Num comunicado então divulgado, a organização sindical indica que o objetivo do protesto é “fazer com que o Governo da República, tal como fizeram os Governos da Região Autónoma dos Açores e da Madeira, corrija as inversões remuneratórias decorrentes da legislação aprovada em 2022 sobre a contabilização dos anos de exercício profissional”.

As reivindicações do SNE incidem no “início do processo de revisão da carreira e tabela salarial com representantes do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, corrigindo a estagnação salarial dos enfermeiros nos últimos nove anos, através da assinatura de um protocolo negocial para um Acordo Coletivo de Trabalho Global”.

“A capacidade de resposta do SNS piora de dia para dia, prejudicando todos os portugueses, sejam eles profissionais do SNS ou não. Não duvidamos que, com trabalhadores mais satisfeitos, aumenta a qualidade da resposta do SNS e os enfermeiros são a maior classe profissional deste serviço”, refere, em comunicado, o Sindepor.

:

RTPNOTICIAS: Greve dos enfermeiros às horas extraordinárias com 'elevada adesão', diz sindicatoOs primeiros três dias da greve dos enfermeiros ao trabalho suplementar registaram uma 'elevada adesão', anunciou hoje o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE), destacando o 'cumprimento escrupuloso' dos serviços mínimos e lamentando o silêncio do Governo.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Greve dos enfermeiros às horas extraordinárias com 'elevada adesão'Sindicato Nacional dos Enfermeiros destaca o 'cumprimento escrupuloso' dos serviços mínimos e lamenta o silêncio do Governo.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Greve dos enfermeiros e diminuição do PIB em PortugalSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Enfermeiros iniciam esta segunda-feira greve às horas extraordinárias até 25 de novembroSindicato fala de "uma injusti&231;a agravada com o impacto no valor pago pelo trabalho suplementar".

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: Enfermeiros em greve às horas extraordinárias até 25 de novembroSindicato fala de 'uma injustiça agravada com o impacto no valor pago pelo trabalho suplementar'.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Enfermeiros em greve entre 3 de novembro e 31 de dezembroOs enfermeiros iniciam hoje uma greve às horas extraordinárias. A paralisação é convocada pelo Sindicato Nacional dos Enfermeiros, que exige a abertura imediata das negociações com o ministro da Saúde para resolver o que diz serem as 'desigualdades na carreira'.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »