Greve dos enfermeiros às horas extraordinárias com 'elevada adesão', diz sindicato

Segundo o SNE, "seria expectável que existissem alguns problemas" nos serviços de urgência, cuidados intensivos e blocos operatórios, "tradicionalmente assegurados por muitos trabalhadores enfermeiros a realizar trabalho suplementar", mas o cumprimento dos serviços mínimos "está a mitigar os possíveis efeitos negativos desta greve".

Em contrapartida, como "ponto negativo" dos primeiros três dias da paralisação, o sindicato regista, "até ao momento, a ausência de qualquer contacto via telefone, `e-mail` ou qualquer outra via por parte do Ministério da Saúde ou do primeiro-ministro", no sentido do início do processo negocial do Acordo Coletivo de Trabalho Global (que inclua a revisão da tabela salarial) com o sindicato.

O SNE iniciou na passada segunda-feira uma greve dos enfermeiros às horas extraordinárias em Portugal Continental até 25 de novembro, com a qual pretende que o Governo corrija a "estagnação salarial" dos profissionais.

Num comunicado então divulgado, a organização sindical indica que o objetivo do protesto é "fazer com que o Governo da República, tal como fizeram os Governos da Região Autónoma dos Açores e da Madeira, corrija as inversões remuneratórias decorrentes da legislação aprovada em 2022 sobre a contabilização dos anos de exercício profissional".

