Greve da Função Pública paralisa vários serviços e escolas de Norte a Sul

Têm sido fortes as perturbações causadas pela greve, desta sexta-feira, da Função Pública. Vários setores, como escolas, hospitais e serviços, entre os quais balcões da Segurança Social, registos e Finanças, foram completamente paralisados.diz que é uma das maiores paralisações dos últimos anos. São vários os setores paralisados ou a funcionar a meio gás.

Os sindicatos dizem que também os médicos estão cansados de esperar por uma melhoria nos salários, e que nada tem sido feito.Adesão “rondou os 90%” nos hospitais de Coimbra e Porto Nos hospitais de Coimbra e do Porto, a greve também está a ter uma forte adesão e no turno da noite rondou os 90% . Muitas consultas foram adiadas, mas as urgências e os serviços de oncologia estão a funcionar.), praticamente todas as escolas públicas do país estão fechadas por causa da greve, o que provocou desde de manhã uma forte agitação à porta de vários estabelecimentos de ensino..

Garantindo que a intenção de protesto ganhou ainda mais força depois de conhecerem o Orçamento do Estado, os professores que se faziam ouvir metem as expetativas na reunião entre o Governo e os sindicatos marcada para segunda-feira.No Algarve, estima-se que perto de 100 escolas, ou seja 90% não chegaram a abrir,Praticamente não há escolas abertas. headtopics.com

", garantiu Mário Nogueira secretário geral da FENPROF que aconselhou ainda o Ministro da Educação a estar atento ao que aconteceu esta sexta-feira nas escolas do país.Muitas das pessoas que passaram a noite numa fila à espera foram surpreendidas pela paralisação. Contudo,

na loja do cidadão das Laranjeiras valeu a pena o tempo de espera, uma vez que apesar dos constrangimentos, a partir das 8:30 da manhã os serviços estavam a funcionar como habitualmente.

