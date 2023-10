Graves manifestações causam mortos e dezenas de feridos em Nampula e Nacala-Porto

Protestos de rua têm marcado o mês de outubro em Moçambique, com a oposição e parte importante do povo a rejeitar os resultados oficiais das autárquicasMoçambique continua a viver a agitação causada pela contestação aos resultados das autárquicas do passado dia 11.

As autoridades de saúde da província moçambicana de Nampula confirmaram, esta sexta-feira, a morte de seis pessoas e o ferimento de mais de uma dezena de cidadãos em consequência das manifestações que estão a ser levadas a cabo pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) nas cidades de Nampula e Nacala. O maior partido da oposição contesta os resultados oficiais das eleições autárquicas de 11 de outubro.

Dos seis mortos confirmados, quatro perderam a vida na cidade de Nampula, vítimas de balas, e dois em Nacala-Porto. Relativamente ao número de feridos, o Hospital Central de Nampula confirma nove, entre ligeiros e graves, incluindo uma criança de 12 anos com quatro perfurações de balas da polícia. Em Nacala-Porto, as autoridades de saúde confirmam também a entrada de sete feridos. headtopics.com

Os responsáveis pela saúde têm sido muito conservadores no que respeita à divulgação de número de mortes. Na verdade, a quantidade de baixas pode ser bem superior ao que foi anunciado. As cidades de Nampula e Nacala-Porto viveram um cenário de guerra urbana, com agentes da autoridade a disparar, enquanto a população bloqueava estradas e queimava pneus para dificultar a passagem de carros da polícia. Dos confrontos resultou um agente da polícia gravemente ferido, tendo também circulado a informação de que teria morrido.

