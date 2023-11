Gratuitidade das creches será alargada às estruturas geridas pelas autarquias locais

A ministra da Segurança Social garante que a gratuitidade das creches vai ser alargada, no próximo ano, às estruturas geridas pelas autarquias locais, um pedido que tem sido feito pelas câmaras municipais. Com as eleições antecipadas no horizonte, Ana Mendes Godinho disse esperar que a gratuitidade das creches seja um “compromisso” de todos os partidos de forma a garantir-se que a medida “não volta para trás”.

, revelou Ana Mendes Godinho, durante uma audição no Parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024. Em setembro, foi noticiado que as creches municipais não estavam abrangidas pela gratuitidade do programa “Creche Feliz”, o que deixava estas crianças fora do apoio.que algumas câmaras já tinham feito diligências junto do Ministério do Trabalho ou da Segurança Social para que as autarquias fossem incluída

