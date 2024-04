Grandes nomes do Dakar disputam prova em Portugal

Os grandes nomes do Dakar estão em Portugal para disputar uma prova com mais de 1.000 quilómetros que passa pelo Alentejo, Ribatejo e Extremadura espanhola. O Campeonato do Mundo de Rally-Raid deixou as areias do deserto e chegou à Europa para a realização do BP Ultimate Rally-Raid Portugal. A prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal tem 1.758 quilómetros, dos quais 1.

008 são feitos ao cronómetro, e conta com os grandes nomes do todo-o-terreno mundial e também com os melhores pilotos nacionais de automóveis e motos. A parte competitiva começa esta quarta-feira com a realização do prólogo em Grândola. Até domingo, os pilotos vão disputar cinco etapas num percurso quase todo ele novo. A vila de Grândola é a base operacional da prova que passa pelos concelhos de Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e pela cidade de Badajoz, onde termina a terceira etap

