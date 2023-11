Grandes grupos de comunicação voltam a registar prejuízos. Veja a evolução dos resultados

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na Rússia"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptos“Queremos que alguém assuma os erros”, diz pai de bebé que morreu na barriga da mãeNo ano passado aumentaram os prejuízos dos grupos de comunicação em Portugal que, cronicamente, registam resultados negativos.

Do outro lado da ‘barricada’, Cofina (detém Correio da Manhã, CMTV, ‘Negócios’, ‘Record’, Flash e ‘TV Guia’), Impresa (dona da SIC e ‘Expresso’), RTP e Rádio Renascença mantiveram-se com contas saudáveis, embora só a Cofina tenha aumentado lucros face ao ano transato.

Há grandes grupos de comunicação social a somar anos de prejuízos. Cofina e RTP foram os únicos a ter sempre lucro O grupo Bauer Media, que adquiriu as rádios Comercial, M80, Cidade FM e Smooth FM à Media Capital, já figura no documento divulgado este ano pelo regulador dos media, tendo registado em 2022 um lucro de mais de 4,7 milhões. headtopics.com

A Media Capital continua a ser o grupo com mais acumulação de prejuízos nos últimos nove anos: quase 70 M €. Seguem-se a Global Media (ultrapassou os 60 milhões).Em 2022, 53% das em- presas tiveram crescimento de rendimentos e 61% resultados líquidos positivos, menos do que em 2021, diz a ERC.O empresário Mário Galinha, através do grupo Bel, vendeu recentemente parte da Global ao fundo suíço Union Capital Group.

Encontradas ossadas de dois pés humanos e dois sapatos em terreno em Vila Nova de GaiaPSP deslocou-se ao local e chamou a Polícia Judiciária. Consulte Mais informação ⮕

Marítimo resgata igualdade no marcador com dois golos em dois minutosO Marítimo empatou hoje diante do Tondela 2-2, na oitava jornada da II Liga de futebol, após ter estado a perder por 2-0, igualando a partida com golos marcados no espaço de dois minutos. Consulte Mais informação ⮕

Braga e Gil Vicente empatam num jogo com seis golosVeja o resumo da partida. Consulte Mais informação ⮕

Assobios de volta à Luz. Benfica tropeça em casaRecorde os melhores momentos da partida em rr.pt e veja os golos. Consulte Mais informação ⮕