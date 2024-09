Grandes Bancos Prometem Apoio à Energia Nuclear

Além dos pesos pesados dos EUA, gigantes financeiros europeus como o Barclays, o BNP Paribas e o Société Générale, entre outros, prometem o seu apoio à energia nuclear .

Com o apoio dos principais bancos, espera-se que o financiamento de projetos de energia nuclear se torne mais fácil. A concessão de empréstimos diretos, o financiamento de projetos e a emissão de obrigações são algumas das formas como os bancos podem impulsionar o desenvolvimento da energia nuclear. Além disso, os bancos podem apresentar as empresas nucleares a fundos de capital privado e de crédito para desbloquear ainda mais o investimento.

Apesar da crescente dinâmica da energia nuclear, o assunto continua a ser sensível nos círculos financeiros. Vários bancos recusaram-se a comentar publicamente o apoio dado no evento de Nova Iorque, sinalizando que a energia nuclear ainda enfrenta algum estigma, mesmo quando a opinião pública se torna mais favorável nos Estados Unidos e na Europa, explicou o FT.

