Grande Entrevista. Decisão de Marcelo "significa que Ministério Público pode determinar tempo dos mandatos políticos"

O presidente da Assembleia da República pede esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República sobre a Operação Influencer, que envolveu o primeiro-ministro. Augusto Santos Silva lembra erros sucessivos da justiça com casos que envolvem políticos, que não chegaram a ter acusação formada. É um caso muitíssimo grave e é muito importante que se esclareça o mais depressa possível. Creio que temos o direito de pedir ao STJ que seja lesto na realização do inquérito”, declarou Augusto Santos Silva na.

O presidente da Assembleia da República recorda que, “entretanto, ficámos a saber que esse inquérito já corre desde o dia 17 outubro”. Cinco meses é um período de tempo que me parece mais do que suficiente para que o inquérito seja concluído e o conjunto dos portugueses saiba – da única fonte que deve saber, que é a justiça – o que realmente se passou e se há alguma responsabilidade penal do primeiro-ministro”, sustento

:

SICNOTİCİAS: Operação Influencer traz debate sobre lobbying em PortugalA Operação Influencer trouxe de novo para o debate a questão do lobbying, com vários partidos a prometerem avançar com projetos lei para regulamentar a atividade.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Advogada e deputada criticam libertação de arguidos na Operação InfluencerPara a advogada Ana Pedroso-Augusto, esta atitude de libertação dos arguidos na Operação Influencer levanta dúvidas sobre aquilo que o MP considera dever ser a aplicação de uma medida prévia de pessoas para detenção. A deputada socialista começou por afirmar que é muito difícil falar em tudo o que poderá acontecer, mas o Ministério Público criou uma expectativa de gravidade, que segundo Isabel Moreira ontem essas expectativas foram defraudadas. Numa análise com a devida cautela há uma segurança que as pessoas possam sentir neste momento quanto à robustez da investigação doe alguma impreparação do MP para distinguir aquilo que são atos normais da política e do poder legislativo, e aquilo que é matéria criminal, afirmou a deputada. Já a advogada Ana Pedrosa-Augusto afirma que podemos observar para esta situação em pelo menos, duas perspetivas - ainda que consigamos encontrar ainda mais

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Operação Influencer: advogado de Vítor Escária vai recorrer e o de Lacerda Machado está 'a ponderar'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Operação Influencer e a crise política em PortugalUma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Porta-voz do PAN comenta recuo socialista no aumento do IUC e a "Operação Influencer"A porta-voz do PAN esteve em entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias e comentou o recuo socialista no aumento do IUC, a implicação da "Operação Influencer" no ambiente e a ambição nas eleições legislativas marcadas para o próximo ano.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OJECONOMİCO: Juiz deixa cair suspeitas de corrupção no caso InfluencerO magistrado Nuno Dias Costa deixou cair suspeitas de corrupção e de prevaricação na investigação do caso Influencer, mas manteve as suspeitas de tráfico de influência e de oferta indevida de vantagem. Todos os arguidos saíram em liberdade. Autarca de Sines sem suspeitas pendentes.

Fonte: ojeconomico | Consulte Mais informação »