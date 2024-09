Grand Tour: Uma Viagem Pela Ásia No Início Do Século XX

O filme do realizador Miguel Gomes conta a viagem de Edward e Molly pela Ásia." Grand Tour " ganhou o prémio de Melhor Realização no festival de Cannes , em maio deste ano.“ Grand Tour ” é um filme que mostra uma viagem pela Ásia, no início do século XX, e que retrata parte da vida de Edward , um funcionário público britânico, com uma postura particular, a condizer com a época.

"Grand Tour" ganhou o prémio de Melhor Realização no festival de Cannes, em maio deste ano. O filme é o candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, em 2025.

Grand Tour Miguel Gomes Cannes Ásia Edward Molly

O filme 'Grand Tour', dirigido por Miguel Gomes, acompanha a viagem de Edward e Molly pela Ásia no início do século XX. Retratando a vida de Edward, um funcionário público britânico com uma postura peculiar da época, o filme combina narrativa ficcional e documentários filmados na própria Ásia.

O filme do realizador Miguel Gomes conta a viagem de Edward e Molly pela Ásia. 'Grand Tour' ganhou o prémio de Melhor Realização no festival de Cannes, em maio deste ano.

O filme, que valeu a Miguel Gomes o prémio de Melhor Realização em Cannes - e que chega aos cinemas na próxima semana -, é o candidato português ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

O realizador Miguel Gomes considera que no cinema contemporâneo caiu em desuso a ideia de 'capturar a graça do mundo', que ele próprio ainda procura fazer em cada novo filme, como em 'Grand Tour', que se estreia no dia 19.

