Grammy Latino: Carminho nomeada para 'Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa'

Nesta edição, os artistas mais nomeados são os colombianos Karol G, Shakira e Camilo, com sete nomeações cada, seguindo-se o argentino Bizarrap, com seis. A cerimónia da 24.ª edição dos prémios de música Grammy Latino vai acontecer esta quinta-feira em Sevilha, Espanha, num evento que conta com as portuguesas Carminho e Maria Mendes entre as nomeadas.

De acordo com a lista de artistas nomeados, a fadista Carminho está indicada para o Grammy Latino de 'Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa', com o sexto disco de carreira, 'Portuguesa' reúne fados tradicionais compostos por Carminho e outros temas compostos por autores convidados, como Rita Vian, Luísa Sobral, Joana Espadinha e o músico brasileiro Marcelo Camelo. Para os Grammy Latino, na categoria de 'Melhor Arranjo', juntamente com o músico John Beasley com uma versão da música 'Com que Voz', retirada do álbum ao vivo 'Saudade, Colour of Love', de 2022

:

DNTWİT: Poeta brasileiro reivindica língua portuguesa multiétnica ao receber o Prémio CamõesO poeta e ensaísta brasileiro Silviano Santiago reivindicou uma língua portuguesa multiétnica e previu "choques sísmicos duradouros" na literatura, ao receber o Prémio Camões. Marcelo Rebelo de Sousa saúda ensaísta João Barrento pela atribuição do Prémio Camões. O autor escolhido como vencedor do prémio em 2022 referiu-se à história violenta do Brasil e afirmou que "navios multiétnicos não atracavam em Porto Seguro".

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Ministra portuguesa da Habitação defende regulação do alojamento localHouve uma larga discussão sobre a questão do alojamento local, a questão, no fundo, de um mercado que tem necessariamente, no imediato, de se regular (…) ou de se adaptar às necessidades da população”, disse à Lusa a ministra da Habitação portuguesa, no final da reunião desta terça-feira, em Gijón, Espanha. Em declarações via telefone, Marina Gonçalves indicou que “há um posicionamento comum” entre os ministros europeus — que responderam a uma proposta apresentada pela ministra alemã — sobre a “necessidade de fazer esta discussão com a Comissão Europeia”.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Nuno Lacasta defende funcionários da APAO presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, afirma que ainda não tem conhecimento das suspeitas levantadas pelo Ministério Público e defende os restantes funcionários da APA.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

JNEGOCİOS: Skizo apresenta protótipo de biopele feita a partir de borras de café da DeltaStartup portuguesa desvendou protótipo de uma espécie de couro produzida a partir de borras de café, fruto de uma parceria com a Delta durante a Web Summit.

Fonte: JNegocios | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Economista João Duque analisa expetativas económicas e propostas de alteração ao OE 2024O economista João Duque analisa as expetativas económicas e as propostas de alteração dos partidos ao Orçamento do Estado 2024, destacando o boom turístico como alavanca da economia portuguesa.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Tiago Fortuna luta pelos direitos das pessoas com deficiência em PortugalTiago Fortuna, cofundador da Access Lab, está a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal. Ele conseguiu que em 2024 não seja cobrado IVA aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos espetáculos. Além disso, ele está a trabalhar para criar um plano de mobilidade para Lisboa e lançar um debate sobre a lei portuguesa que permite a esterilização de pessoas com deficiência.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »